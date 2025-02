Ilfattoquotidiano.it - Sinner tornerà ad allenarsi sotto casa, al Country Club di Montecarlo: il motivo

Jannikpotrà cercare la migliore condizione fisica aldisua, ma non durante lo svolgimento del torneo in programma dal 5 al 13 aprile. L’altoatesino, in seguito al patteggiamento con la Wada sul caso Clostebol, punta a tornare in campo per gareggiare agli Internazionali d’Italia a Roma dal 7 maggio (la squalifica decade il 4). Il tennista, secondo il regolamento Wada, non potrà accedere a circoli associati fino al 13 aprile. Dal giorno successivo, volendo, l’altoatesino potrà riprendere adanche con i colleghi. All’inizio pareva potesse essere Dubai il centro degli allenamenti di, ma resisteva anche l’ipotesi Stati Uniti: Miami in particolare, dove l’anno scorso aveva trionfato, o la California. Alla fine in questo mese e mezzo ha trovato una soluzione praticamente: più facile del previsto.