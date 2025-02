Ilfattoquotidiano.it - Sinner, il preparatore: “Lo stop ci consentirà di lavorare su alcune piccole cose”. Bertolucci: “Servirà meglio di prima, poco ma sicuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il fatto di avere così tanto tempo, quasi una preparazione da atletica leggera, cidi andare a toccare profondamente delle caratteristiche e delle condizioni che vogliamo migliorare“. Dopo l‘accordo con la Wada in merito al caso Clostebol che prevede la sospensione di Jannikfino al prossimo 4 maggio, l’altoatesino potrà quindi sfruttare l’assenza dai campi per perfezionare alcuni aspetti del suo gioco. Lo ha affermato il suoatletico, Marco Panichi, ospite di Sky Tennis Club, in cui ha parlato del lavoro che verrà svolto dall’azzurro. È vero che il provvedimento dell’Agenzia Mondiale Antidoping proibisce adi allenarsi fino al 13 aprile, ma solo per quanto riguarda luoghi associati all’ATP, all’ITF, alla WTA o ai Grandi Slam. Infatti, dalla prossima settimana, il numero uno al mondo ha in programma di rimettersi al lavoro a casa sua presso il Country Club di Monte Carlo, un circolo privato.