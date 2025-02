Tvplay.it - Sinner, è ufficiale: la notizia che tutti stavano aspettando dopo la squalifica

Leggi su Tvplay.it

Jannikè fermo per lapattuita con la Wada ma è arrivata nel frattempo una: eccoi dettagli.Jannikha alla fine deciso di trovare un accordo con la Wada e, rispetto all’anno intero che l’Agenzia Antidoping aveva chiesto per il ‘caso Clostebol’, ha accettato di fermarsi tre mesi per. Di fatto non potrà prendere parte alle competizioni ufficiali e salterà i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid; ma non perderà né i punti né i trofei conquistati in tutto il 2024., è: lachela(LaPresse) – Tvplay.itIl n.1 del mondo tornerà perciò in viaa partire dal 4 maggio, giusto in tempo eventualmente per gli Internazionali di Roma, ma nel frattempo è arrivata anche unache ha attirato parecchio l’attenzione.