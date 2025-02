Liberoquotidiano.it - "Siete dissociati dalla realtà! Impazzite per Trump e tacete sui bimbi ammazzati!": Bignami spiana la sinistra

Basta un video generato da intelligenza artificiale a far impazzire la. Si parla di uno dei casi del giorno, il video postato da Donaldche mostra la Striscia di Gaza che si immagina: locali, ballerine, Elon Musk che fa piovere soldi dal cielo, statue del tycoon, divertimenti e chi più ne ha più ne metta. Come detto, un video che ha letteralmente fatto impazzire la, che ha colto la palla al balzo per attaccare in massa il presidente degli Stati Uniti e per chiedere a Giorgia Meloni di dissociarsi da quelle immagini, questo in virtù dei buoni rapporti tra la premier e. Un delirio, appunto. Il tema tiene banco anche a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, dove tra gli ospiti c'era Galeazzo, deputato di FdI, il quale spiega: "Il video può piacere o non piacere, a me non piace.