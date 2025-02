Liberoquotidiano.it - "Siete da compatire": Affari Tuoi, volano insulti dopo il disastro di Marco

Adè la serata sciagurata di, il pacchista della Toscana. Nella partita andata in onda martedì 25 febbraio, paccopacco,ha tentato l'assalto al bottino grosso da 300.000 euro. Ma la partita che in un primo momento si era messa bene con i pacchi blu fatti fuori velocemente, ha preso una piega sinistra. Infatti i pacchi più grossi, davanti agli occhi di un basito Stefano De Martino e di un divertito dottore dietro le quinte, sono spariti di colpo. Si arriva all'ultimo tiro, quello decisivo con un pacco blu da un lato e dall'altro il pacco ghiotto da 50.000 euro.fa un errore imperdonabile: decide di tritare l'assegno del dottore con un'offerta da 50.000 euro. E a questo punto la partita va davvero in malora: perde tutto e torna a casa con zero euro. Sui social i tweet su X si sono sprecati e c'è chi punta il dito contro la "cattiveria" del dottore e su un presunto tranello di Stefano De Martino: "Comunque è stato De Martino a insinuargli il dubbio che il dottore volesse spingerlo al cambio perché aveva i 50k".