Romadailynews.it - Sicurezza: contrasto alla criminalita’ minorile, 142 denunciati in tutta Italia

Leggi su Romadailynews.it

Un’operazione della polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo, ha portatodenuncia di 142 giovani per reati come ricettazione, possesso di armi e droga. Tra di loro, 29 sono minorenni. Durante l’operazione, sono stati arrestati 60 maggiorenni e 13 minorenni per vari reati, tra cui reati contro la persona e il patrimonio, oltredetenzione di stupefacenti.Più di 1000 poliziotti sono stati impiegati in questa operazione che ha coinvolto diverse provincene. Sono stati controllati circa 13.000 giovani, di cui 3000 minorenni, soprattutto in aree di spaccio e locali notturni. Sono stati effettuati controlli in 150 immobili, inclusi istituti scolastici e strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Sono state elevate 198 sanzioni amministrative, in particolare per uso di droghe e somministrazione di alcolici ai minori.