Lanazione.it - Sicurezza, a Bibbiena arrivano due nuovi carabinieri

Arezzo, 26 febbraio 2025 –, adueQuattroin più nella vallata del Casentino di cui due in forze aovvero una pattuglia in più sul capoluogo. Questa la novità sul fronte dellainterna, che emerge da un incontro che il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore allaFrancesco Frenos, hanno avuto con il Capitano Domenico Gaudio, Comandante dei. Il Sindaco commenta: “La collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni rappresenta la forza del nostro territorio sul fronte della. Stiamo assistendo a un importante cambio di passo su questo aspetto, con un maggiore controllo del territorio. Come amministratori siamo particolarmente soddisfatti di come si sta pianificando l’aspetto del controllo territorio, partendo proprio dalla stazione ferroviaria dicon una presenza costante, soprattutto in certi orari, dei