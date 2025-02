Siamo preoccupati per Javier”. Grande Fratello, l’allarme dallo staff dell’argentino

Leggi su Caffeinamagazine.it

In attesa della prossima puntata in diretta del, programmata per giovedì 27 febbraio, sta serpeggiando una certa preoccupazione intorno alla figura di. Dall’esterno del reality show persone vicine al concorrente hanno manifestato una certa insofferenza, dunque è stato richiesto un intervento più deciso per far rientrare la situazione.Indiscrezioni sul conto dinon stanno facendo dormire sonni tranquilli al suo. Infatti, ci sarebbero contatti con la produzione delper limitare stress e cose certamente deleterie, che possano mettere in difficoltà il pallavolista argentino anche in questi giorni.Leggi anche: “Guardate cosa fanno”., Jessica becca Helena eproprio in quel momento, preoccupazione per: cosa si è saputoLa sua relazione con Helena sta proseguendo regolarmente al, eppurenon starebbe vivendo nel migliore dei modi.