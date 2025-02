Ilrestodelcarlino.it - Si torna in campo con due trasferte. L’obiettivo è continuare a fare punti

Trentesima di campionato, anconetane in viaggio direzione ovest destinazione Campania e Lazio per onorare gli impegni del turno infrasettimanale che chiude un mese di febbraio da record (negativo) di cui i coach e staff tecnici avrebbero fatto volentieri a meno: 6 partite in 26 giorni, una ogni 4 giorni e mezzo. Un dispendio di energie degno di un roster di Eurolega. Diretta tv dai campi di Scauri dove Fabriano (PalaBorrelli, palla a due alle 21) se la vedrà con Cassino e Latina (Palasport Cisterna fischio d’inizio ore 20.30) con Jesi chiamata a risolvere la pratica Benacquista. Qui Fabriano. Ricaricate le pile e dato prezioso ossigeno alla classifica con i duestrappati a Piombino nell’ultimo turno, è una Ristopro rinfrancata nel fisico (e nello score di fine gara) dall’inserimento di Hadzic (ventello contro Piombino) e dal ritorno su livelli (molto prossimi) agli standard abituali di Simone Centanni la squadra che si prepara a respingere l’urto della Virtus Cassino.