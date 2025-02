Genovatoday.it - Si rompe di nuovo un tubo dell'acquedotto: case senz'acqua, allagati strade e giardini

Leggi su Genovatoday.it

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, unsi è nuovamente rotto, sempre in Valpolcevera (il caso precedente venerdì scorso), stavolta in via Ugo Polonio, a Bolzaneto.Il grosso sversamento ha invaso oltre che la strada, anchedi alcuni civici.Molte.