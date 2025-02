Cultweb.it - Si può ricostruire l’imene come ha fatto Michelle Comi e quanto costa?

L’imenoplastica è un intervento chirurgico di ricostruzione del, la sottile membrana situata all’ingresso della vagina e che resta intatta, il più delle volte, nelle donne che non hanno avuto rapporti sessuali. Si tratta di una procedura che viene eseguita per diversi motivi, tra cui esigenze culturali, religiose, personali o per il recupero psicologico in seguito a traumi. Sebbene sia considerata un’operazione relativamente semplice, il suo impatto emotivo e sociale può essere significativo.Nelle ultime ore se ne sta parlando molto perché la star di OnlyFans,, si è sottoposta all’intervento per tornare vergine e rivivere la sua prima volta con maggiore coscienza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mimi (@ii)L’intervento prevede la sutura dei frammenti delancora presenti o, in alternativa, la creazione di una nuova membrana con tessuto vaginale.