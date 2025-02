Serieanews.com - Si ferma anche Anguissa: perché al Napoli ci sono tutti questi infortuni

Tegola in casa: Frankè l’ennesimoo di una lunga serie. Solo sfortuna o c’è qualcosa di più dietro? Proviamo ad analizzare la situazioneSialci(Foto: LaPresse) – serieanews.comSuccede sempre così: quando pensi di aver già dato abbastanza alla sfortuna, arriva l’ennesimo colpo basso. Ilsi avvicina alla partita più importante della stagione, quella contro l’Inter, con la rosa ridotta ai minimi termini.L’ultimo a finire ko è Frank, vittima di uno muscolare che lo terrà fuori per almeno due settimane. Un’assenza pesante che si aggiunge a quella di David Neres, fuori già da un po’, e di altri big che hanno dovuto alzare bandiera bianca nelle ultime settimane, da Olivera a Spinazzola passando per Buongiorno che per fortuna ha già recuperato da un paio di settimane.