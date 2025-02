Lanotiziagiornale.it - Si allunga la sperimentazione, per i disabili la riforma può attendere

Ladellasullatà doveva durare un anno. Ora saranno due. Con il decreto Milleproroghe, il governo ha deciso di estendere il periodo di prova fino al 2027, rinviando ancora l’attuazione di unache già oggi mostra falle strutturali. Il problema? Sulla, voluta dalla ministra per letà Alessandra Locatelli, la Cgil denuncia da mesi i limiti di un sistema che invece di facilitare il riconoscimento dell’invalidità, lo sta trasformando in una corsa a ostacoli, con il rischio concreto che migliaia di persone fragili vedano negati i propri diritti.a ostacoli: la macchina non parteGià nei primi mesi diera chiaro che qualcosa non funzionava. Lo dimostrano i dati della provincia di Brescia, una delle nove aree pilota dove laha preso il via il 1° gennaio 2025.