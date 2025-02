"Shh, stai zitta". Grande Fratello, Chiara svela il segreto di Zeudi. Le tappa la bocca, ma il danno è fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

AlDi Palma ha parlato del suo interesse sia per uomini che per donne. All’interno della casa, ha manifestato un’attrazione particolare per Helena Prestes, con la quale ha condiviso momenti di complicità, e per Javier Martinez, mostrando interesse anche nei suoi confronti. “Si, mi piacciono anche le donne.Ho avuto pure delle relazioni, una di nove mesi.”, aveva raccontato l’ex miss Italia ad Alfonso Signorini.“Io lo so da quando sono piccola. Solo che io hoil mio coming out con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo.” aveva detto confessando poi di avercoming out pure con il fidanzato dell’epoca, che a quanto pare non l’avrebbe afpresa bene, anzi: “Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui hocoming out.