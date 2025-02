Dilei.it - Sharon Stone magnifica a 66 anni alla Milano Fashion Week

continua a incantare e a lasciare il segno, questa volta nel cuore della. A 66, l’attrice di Basic Instinct e Casino ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile e di carisma, attirando tutti gli sguardi alshow di Antonio Marras. Ospite speciale della sfilata, la star hollywoodiana ha sfoggiato un look che unisce raffinatezza e audacia, ribadendo con fierezza che la moda non ha età.incantasfilata di Antonio Marrasnon si è limitata a sedersi in prima fila: la sua presenza è stata una celebrazione dell’arte e dell’eleganza. L’attrice ha scelto di indossare un straordinario coordinato firmato Antonio Marras, un ensemble che ha catturato immediatamente l’attenzione.Un cardigan scollato e una maxi gonna abbinata, impreziositi da dettagli a frange e una cintura che sottolineava il punto vita, hanno reso il suo look sofisticato e d’impatto.