Sharon Stone incanta Milano: la diva star della Fashion Week

, 26 febbraio 2025 – Flash e applausi all'ingressoshow dello stilista sardo Antonio Marras oggi allaper l'arrivo di, ospitesfilatacollezione per il prossimo inverno. Occhiali da sole dae completo gonna e cardigan con frange luminose, l'attrice ha distribuito sorrisi ai fans prima di sedersi. "Lei ha scelto di indossare dei miei abiti e abbiamo scoperto una sintonia, è una persona straordinaria- ha sottolineato lo stilista Antonio Marras - una donna che non sente il bisogno di nascondere i segni del tempo e anche un'artista, con la quale ci scambiamo disegni ogni giorno". Ad aprire la passerellasfilata milanese una serie di abiti di tulle e bustier in tessuti stretch, seguiti da gonne a matita con balza sul fondo.