Romatoday.it - Sfregiato al volto con un coltello da un giovane ubriaco e drogato

Leggi su Romatoday.it

Choc in piazza San Pietro. Dove un uomo, all'improvviso, è stato accoltellato al. A ferirlo un 26enne, che aveva alzato il gomito e in evidente stato di alterazione psicofisica per l'abuso di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto nella serata di domenica 23 febbraio nel centro di.