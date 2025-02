Romadailynews.it - Sfregia il viso con un coltello, arrestato 26enne

Domenica sera, 23 febbraio, un uomo di 30 anni è stato aggredito e poito al volto con unda un ragazzo di 26 anni a Vicovaro in piazza San Pietro.Immediatamente, a seguito di segnalazioni, sono scattati sul posto le forze dell’ordine con i soccorsi che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Tivoli per effettuare le cure mediche necessarie.Nel mentre i carabinieri hannoin flagranza di reato il, gravemente indiziato del reato di lesione aggravata. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione a seguito del consumo di alcol e stupefacenti, avrebbe aggredito l’uomo per motivi futili.Ilè stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Tivoli, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli