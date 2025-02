Ilfattoquotidiano.it - “Sfoggiano sul petto oltre 2mila prigionieri politici, torture e omicidi”: cos’è il simbolo degli Spartani apparso in Copa Libertadores

Laè un torneo in cui le polemiche non sono mai mancate. Ma questa volta il campo non c’entra nulla. Alla vigilia del match di ritorno del secondo turno tra l’Universidad Central de Venezuela e i brasiliani del Corinthians, dopo l’1-1 dell’andata, sono piovute critiche riguardanti il fatto che sulla maglia dell’Ucv è comparso il, ossia il più brutale gruppo della ‘Divisione Affari Speciali’ appartenente alla Direzione di Controspionaggio Militare (Dgcim) del Venezuela.“È come se una squadra argentina durante la dittatura avesse giocato con l’emblema dell’Esma” ha sostenuto la ONG Voci della Memoria riferendosi alla Escuela de Mecánica de la Armada, vale a dire la scuola per la formazioneufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires che fungeva da centro clandestino di detenzione e tortura all’epoca della dittatura militare e dell’Albiceleste campione del mondo nel 1978, nello stadio Monumental, proprio a pochi metri dall’Esma.