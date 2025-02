Sfilata Gucci | un mix tra storia anniversari della maison e gusto contemporaneo

Leggi su .com

Life&People.it Ladiautunno inverno 2025/2026 ripercorre decenni attraverso capi e accessori; una moda senza tempo, una celebrazione dei codici del brand, “un modo di vivere e di vestire” che va oltre le generazioni. Unache abbraccia passato, presente e futuro, mescolando eleganza e modernità con maestria.La direzione creativa del primo défilé – dopo l’addio di Sabato De Sarno – è affidata all’ufficio stile, una collezione che porta il titolo significativo di “Continuum”. Questo termine suggerisce un flusso continuo e ininterrotto di creatività, un ciclo che mai si interrompe e che, in un certo senso, è il motore stessomoda. Ma, se c’è una riflessione che scaturisce da questa collezione, è proprio questa: come può un brand che attraversa i decenni, cambiare nel corso del tempo senza perdere la propria identità? E soprattutto, come riesce a mantenere quella sua “sprezzatura”, quella disinvoltura così tipica dello stile italiano, che non conosce tendenze?Un omaggio al passato, un tributo al futuroLa collezione si apre con una chiara evocazione degli anni ‘60, un periodo che ha segnato il consolidamentocome sinonimo di eleganza e raffinatezza.