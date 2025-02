Notizie.com - Sfiducia Nordio-Santanchè, la ministra contro le opposizioni: “Volete combattere la ricchezza”

Daniela Santanché e Carlosono stati al centro di una mozione di. È stata respinta per la prima e depositato tutto il resto per il secondo.a Santanché e? Respinta la mozione per la prima, depositata per il secondo (ANSA) Notizie.comLadel Turismo è stata rinviata per falso in bilancio nel caso Visibilia mentre il ministro della Giustizia è stato chiamato in causa per quella che è stata la vicenda legata alla liberazione del generale libico Almasri. Due situazioni che in queste ore hanno alzato oltre al voto dianche un forte velo di polemica da parte dell’opinione generale stupiti dalla vicenda.Partiamo dalla Santanché, a chiederne le dimissioni con una mozione disono stati i deputati del Movimento 5 Stelle con una proposta poi successivamente sottoscritta anche da PD, Avs e Italia Viva.