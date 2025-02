Ilrestodelcarlino.it - Sferra un pugno a un poliziotto e scappa

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 26 febbraio 2025 – Notte movimentata quella appena passata, in città, con uncolpito con unin faccia da un uomo di origini nordafricane che poi si è dato alla fuga. Tensione nella zona sud della città La polizia di Stato aveva ricevuto segnalazioni e richieste di intervento per quanto stava accadendo nella zona sud della città dove alcuni soggetti stavano danneggiando, vandalizzando una roulotte. Una volta sul posto, i poliziotti hanno fermato un uomo, di origini nordafricane, che in primo momento si era mostrato piuttosto collaborativo. Senonché, quando è stato invitato a salire a bordo della volante, questo ha reagito, hato unin faccia a uno degli agenti ed èto via. Il tempo di soccorrere il collega ferito, le cui condizioni non sono gravi, poi l’agente che era di pattuglia insieme, ha provato a inseguire il malvivente che, però, è riuscito a far perdere le sue tracce.