Serve personale per Ersu e Poste

BANDOspa, con sede in Pietrasanta, Via Pontenuovo 22, indice n. 2 selezioni privatistiche, ad evidenza pubblica, pera tempo determinato e/o indeterminato per i profili professionali di: OPERATORE ECOLOGICO liv. 2°B del CCNL Utilitalia; ADDETTO AREA CONDUZIONE liv. 3°B del CCNL Utilitalia. I candidati interessati potranno scaricare il relativo bando sul sito aziendale: www..it PROMOTER FINANZIARI INITALIANEItaliane ricerca in provincia di Lucca laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti. I consulenti finanziari diItaliane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.