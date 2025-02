Sport.quotidiano.net - Serie d, infortunio al ginocchio: oggi gli esami rivelatori. Sangiovannese, grana in porta: Barberini si blocca. Morandini guarda al mercato

C’è apprensione in casa dellaper l’occorso alsabato mattina al portiere Lorenzo. Il classe 2005, che è in forza al Marzocco fin dai primi calci, si sottoporrà nella giornata odierna a un esame ecografico per valutare l’esatta entità del problema. Ha fatto in pratica tutto da solo, ilha avuto un movimento innaturale e da qui l’ipotesi, tutta ancora da confermare, che possa esserci anche un interessamento dei legamenti che vorrebbe dire stagione conclusa con uno stop di almeno sei-sette mesi. Un ragazzo davvero sfortunato, l’anno scorso per un problema di altra entità ha saltato buona parte della stagione e questo nuovoproprio non ci voleva, ora poi che si entra nella fase decisiva della stagione dove tutti dal primo all’ultimo elemento dell’organico sono davvero imnti per cercare di arrivare all’obiettivo stagionale della salvezza.