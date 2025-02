Cataniatoday.it - Serie C, le ragazze del Catania calano il tris alla Nitor Brindisi

Leggi su Cataniatoday.it

IlWomen ha conquistato la quinta vittoria stagionale, imponendosi per 3-0 sullaBrindisi, a Nesima, nella 20^ giornata del campionato diC. In avvio di gara, Cammarata sblocca il risultato con una conclusione da fuori area, poi sale in cattedra Ndiongue, autrice.