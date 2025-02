Sport.quotidiano.net - Serie C, il dg biancorosso. Carpi, stop a Bonzanini . Squalificato 15 giorni

Due settimane di squalifica per il direttore generale Enrico(foto). Il concitato finale di-Pianese, con le proteste dei biancorossi verso il direttore di gara Vingo di Pisa, hanno portato allodel dg fino all’11 marzo "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e si avvicinava all’arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato". Per ilsi tratta della seconda gara casalinga chiusa con più di una rimostranza arbitrale, dopo la clamorosa mancata espulsione di Squizzato del Pescara per la gomitata a Cortesi al 45’ della gara persa poi 2-1 col gol decisivo segnato su un corner calciato dallo stesso Squizzato.