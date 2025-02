Ilrestodelcarlino.it - Sequestrato un quintale di vongole veraci prelevate illegalmente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 26 febbraio 2025 – Undiè finito sotto sequestro: i militari della Guardia costiera di Bellaria e Rimini la scorsa notte hanno intercettato un traffico abusivo di molluschi. Lesarebbero state immesse illecitamente sul mercato. L’intervento, portato a termine sulla spiaggia antistante il bagno 55/56 di Igea Marina, si è protratto per tutta la notte e ha condotto anche al sequestro degli attrezzi utilizzati nell’attività, in particolare un rastrello idraulico per la raccolta modificato per essere potenziato attraverso un motore esterno (idro-rasca). Segnalazioni dei cittadini e operazione investigativa Da qui sono partite le tante segnalazioni di cittadini esasperati per i continui rumori molesti notturni provenienti dalla spiaggia. Questo è stato lo spunto investigativo per l’operazione dei militari della guardia costiera bellariese, al termine di attività di accertamento e appostamento condotte insieme al personale del gruppo carabinieri forestali di Rimini e della Polizia locale di Bellaria-Igea Marina.