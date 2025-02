Napolitoday.it - Sequestrata una nota tipografia: nei guai il titolare

La polizia locale di Afragola, in località SP via Cinque Vie, ha avviato una serie di attività di controllo che hanno portato ad ispezionare un’area di circa 10mila metri quadrati recintata ubicata in zona agricola, all’interno della quale sono stati allestiti un fabbricato e due capannoni.