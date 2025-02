Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, i magistrati in sciopero contro la riforma: flash mob e assemblee in 29 città. I perché della protesta e gli appuntamenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il primo obiettivo è far parlare: realizzare una mobilitazione partecipata e scenica, che la politica non possa ignorare. Il secondo, a lungo termine, è rallentare il treno parlamentare lanciato dal governo, gettando le basi per la futura campagna referendaria. Giovedì l’Associazione nazionalesciopera e manifesta in tutta Italiail ddl costituzionale sulladelle, approvato in prima lettura alla Camera e ora in discussione al Senato, con l’obiettivo, esplicitato dal ministroGiustizia Carlo Nordio, di arrivare al via libera definitivo entro l’estate. A decidere per lo– l’extrema ratio del dissenso delle toghe – è stata l’assemblea straordinaria del 15 dicembre scorso, convocata per organizzare la “resistenza” alla: in quell’occasione era stata deliberata anche laalle inaugurazioni dell’anno giudiziario, un appuntamento ben riuscito che ora si punta a replicare.