Senti questa cosa di Chiara Grande Fratello Mattia lo dice a Mavi e il pubblico impazzisce | Mitico

La Casa delè sempre più spaccata in due fazioni contrapposte: da una parte, il gruppo guidato da Shaila Gatta, dall’altra quello capeggiato da Helena Prestes. La rivalità tra le due concorrenti ha avuto origine sin dalle prime fasi del reality, inizialmente alimentata dalla gelosia legata a Lorenzo Spolverato. I recenti scontri tra loro hanno assunto una natura completamente diversa, con altri concorrenti in mezzo alle varie dinamiche come Zeudi Di Palma (ormai ex amica della Prestes) eCainelli, concorrente che ha avuto un flirt con Javier Martines, ora fidanzato con la modella brasiliana.Dall’altra parte la fazione composta da Helena, Javier, Amanda, i Tom, Stefania ee Federico, gli ultimi concorrenti entrati in gioco. Nei giorni scorsiha avuto un acceso scontro con Shaila perché secondo lui, l’ex velina insieme a Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma eCainelli sono considerati da Fumagalli solo interessati al gioco e poco alle persone.