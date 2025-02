Spazionapoli.it - Sentenza definitiva sul Napoli: la decisione della Corte ribalta tutto!

Arriva lada parte del Giudice che riguarda una mossa legale da parte del presidenteSSC, Aurelio De Laurentiis.In casanon si attende altro che il fischio d’iniziosfida contro l’Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, alle ore 18:00. Contro i nerazzurri, Antonio Conte ha la possibilità di riprendersi la vetta che è sfuggita in seguito alla sconfitta di Como, ferita che ancora molto male inl’ambiente. Anche il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, ha cercato di compattare l’ambiente nell’intervista concessa quest’oggi a Sport Mediaset. Un messaggio importante in un momento che può essere decisivo per la lotta Scudetto.Intanto, arrivano novità sul fronte giustizia sportiva per la SSC, riguardo un altro big match che si è tenuto nelle scorse settimane all’impianto di Fuorigrotta, ossia quello contro la Juventus.