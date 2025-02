Sport.quotidiano.net - Sella Cento, serata di gala con la Fortitudo: "Servirà energia e grande concentrazione"

Forse non la partita più importante dell’anno, ma sicuramente la più attesa dalla Benedetto e dalla sua gente. Alle 20.30, in una Baltur Arena sold-out, arriva la, per un derby che ritorna un anno e un mese dopo l’ultimo all’ombra del Guercino (trionfo biancorosso 61-57 con annessa Delfino-dance) e a quattro mesi di distanza dallo schiaffo subito al Paladozza dall’Aquila gestione Cagnardi (87-67 senza storia con 16 di Mian e 12 più 9 assist di Fantinelli). Ma sono cambiate tante cose rispetto all’ultimo incrocio, da ambo le parti: una serie di rivoluzioni, tra campo, e anche panchina per la F (che ha richiamato Attilio Caja al timone), attuate per dare una scossa ad una stagione che stentava a decollare, e che oggi appare un pochino meno dura. Di sicuro perche oggi, classifica alla mano, sarebbe salva, un po’ meno attualmente per Bologna, che dopo un’infilata di sette vittorie consecutive si è ritrovata improvvisamente in crisi, di risultato ma soprattutto d’identità, e si presenta acon tre brutte e pesanti sconfitte sulla schiena.