Sei malata o incinta? Dimettiti! – esplode la polemica dopo la frase della consigliera di FdI

A Treviglio la maggioranza di centrodestra ha bocciato la mozione con la quale il Pd aveva chiesto la possibilità per donne in gravidanza o neogenitori di partecipare al Consiglio comunale da remoto. È poi scoppiata una furiosanon solo per la bocciaturamozione, ma per le motivazioni esposte dallaFdI Silvia Colombo.Le paroleconsigli di FdILa, nel suo discorso in cui spiegava il perchébocciaturamozione, ha detto che nella vita succedono cose belle, come la gravidanza, o cose brutte come la malattia. “Allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi” – ha detto la Colombo, invitando di fatto le donne incinte o malate a dimettersi dal loro ruolo dicomunale.La reazione allibita di Matilde TuraMatilde Tura, capogruppo dem, ha pubblicato il video sui social esprimendo grande rammarico e stupore per le paroleColombo, ricordando poi che il compitopolitica è rimuovere gli ostacoli che le donne lavoratrici si trovano davanti in tutti i settori.