Sei incinta o malata? Dimettiti la consigliera FdI nella bufera | la polemica dopo la frase in Consiglio comunale a Treviglio – Il video

, in provincia di Bergamo, dove la maggioranza di centrodestra ha bocciato oggi – mercoledì 26 febbraio – la mozione con cui il Partito democratico chiedeva la possibilità di partecipare da remoto alper donne in gravidanza a rischio e neo genitori. A scatenarla, secondo quanto denuncia su Instagram la capogruppo dem Matilde Tura, sono state le frasi delladei Fratelli d’Italia Silvia Colombo. «vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliereal primo posto deve metterci la partecipazione – ha detto l’esponente del partito di Giorgia Meloni -. Poivita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi».