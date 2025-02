Ilgiorno.it - Segre in piazza Scala: solidarietà per i fratellini Bibas. “Esserci è già la risposta a qualsiasi domanda”

Milano, 26 febbraio 2025 – “Essere qui io, vecchia come sono, è già laa qualunque. Stiamo parlando di bambini”. La senatrice a vita Lilianaha raggiunto il sit-in organizzato ieri dalla comunità ebraica di Milano davanti Palazzo Marino per ricordare i due, Ariel di 4 anni e Kfir di 9 mesi, uccisi a Gaza, e per manifestare contro odio e antisemitismo. Nessun discorso Poche parole a margine, per ribadire la sua, per rimettere al centro i bambini, vittime innocenti. Liliananon ha preso il microfono: si è fermata qualche minuto, salutata e applaudita dai partecipanti, e si è poi allontanata con la scorta lasciando la, colorata d’arancione non dalle luci (sono ancora fresche le polemiche per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di non illuminare Palazzo Marino di arancione) ma con magliette e palloncini, per ricordare il colore dei capelli deie chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi.