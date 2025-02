Cultweb.it - Secretariat, la storia del Purosangue che fece impazzire l’America

Leggi su Cultweb.it

“Questo cavallo sembra una Rolls-Royce in mezzo a un branco di Volkswagen“: ecco come il General Manager del Pimlico Race Course, Chick Lang, commentò le prodezze di, ilche negli anni ’70 collezionò una serie straordinaria di vittorie nelle gare più prestigiose d’America. I suoi record, sanciti dalla vittoria della Triple Crown per la prima volta dopo 25 anni, lo hanno fatto entrare di diritto nella leggenda. Si è posizionato in cima alla classifica dei 100 migliori cavalli da corsa del XX secolo, secondo solo a Man o’ War, e nel 2010 gli è stato anche dedicato un film della Disney intitolato Un anno da ricordare.nasce nel 1970 dalla collaborazione tra Ogden Phipps, proprietario dell’ex cavallo da corsa Bold Ruler, e Penny Tweedy, che gli manda due cavalle per farle accoppiare con Bold Ruler: da questa unione nascono due puledri, di cui uno dal manto sauro e con una stella sulla fronte che la Tweedy si aggiudica in seguito a una scommessa.