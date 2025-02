.com - Seconda Categoria / Rosora Angeli: mister Rodolfo Luchetta si è dimesso, al suo posto Roberto Fiaoni

A comunicarlo la società che dichiara come obiettivo quello di mantenere la. Conanche il vice Michele Baldarelli lasciaVALLESNA, 26 febbraio 2025 – Cambio tecnico in casa delL’A.S.D.rende noto che “ha rassegnato in settimana le proprie dimissioni dalla guida tecnica della squadra per sopraggiunti motivi personali. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli di poter risolvere quanto prima le questioni personali che lo hanno costretto, suo malgrado, a lasciare la guida della squadra biancorossa”.Conlascia anche il suo vice Michele Baldarelli al quale la società stessa manda “un ringraziamento per aver egregiamente affiancato ilalla guida del gruppo, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”.