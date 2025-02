Ilrestodelcarlino.it - Se non conosci Willy non hai mai giocato

Ogni cestista reggiano non può definirsi tale se non è stato arbitrato almeno una volta dal miticoVillani. Il fischietto reggiano è stato recentemente premiato dalla federazione per la sua militanza cinquantennale nella direzione dei match. Una storia iniziata nel 1974 ma che non sembra destinata ad esaurirsi a breve., innanzitutto congratulazioni! Ma partiamo dall’inizio: perché ha iniziato ad arbitrare? "Sono originario di Sant’Ilario e militavo nella squadra locale della parrocchia, dunque in un ambiente dove ci si dà una mano l’uno con l’altro. Ad un certo punto, la Federazione chiese la disponibilità di qualcuno, all’interno delle varie società, per fare i segnapunti. Accettai, ma il corso era strutturato sia per ufficiale di campo ma anche per arbitro, bene o male all’epoca le regole erano più semplici rispetto ad oggi.