Ilrestodelcarlino.it - Se hai un iPhone non puoi non avere Apple Watch: il Series 10 è in super sconto su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

10 con modem GPS e cassa da 46 mm rappresenta l’ultima evoluzione della gamma di smartdella mela, con funzionalità avanzate per il fitness e la salute, un display Retina always-on ancora più ampio e un design carbon neutral, che riduce l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Cosa aspetti? Corri a prenderlo; suè in offerta a 399,00€, con il 18% di, un’occasione imperdibile per chi desidera il meglio della tecnologia indossabile dia un prezzo vantaggioso. Il tuo nuovoal prezzo più basso10 con cassa da 46 mm: tecnologia avanzata e design eco-friendly Procediamo con la disamina partendo dal pannello; il nuovo schermo Retina always-on offre maggior luminosità e leggibilità, garantendo un’esperienza visiva migliorata in ogni condizione di luce.