Scuole di Napoli | al via In Sicurezza per la Vita progetto sulla sicurezza stradale

Ha preso il via ”Inper la”, ciclo di incontri nellefinalizzato a promuovere la cultura dellae a ridurre i comportamenti imprudenti. Il, realizzato con la collaborazione degli Assessorati all’Istruzione e alla Polizia municipale e del Comando della Polizia locale, è promosso dal Gruppo sportivo e ricreativo della Polizia municipale di. Sedici gli istituti scolastici diche hanno aderito. L’Istituto comprensivo 46 ”Scialoja-Cortese-Rodinò” a San Giovanni a Teduccio ha ospitato oggi il primo degli incontri. Hanno partecipato l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, l’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e il comandante della Polizia locale, Ciro Esposito. L’obiettivo delè sensibilizzare i giovani sull’importanza di rispettare rigorose norme di comportamento, sia come guidatori che come pedoni, al fine di contrastare il problema degli incidenti stradali, che continuano a causare vittime in città.