Lanazione.it - Scuola, tornano I Colloqui Fiorentini: a Firenze 2300 studenti per scoprire il pensiero di Pasolini

, 26 febbraio 2025 - Oltreriuniti aper addentrarsi, tutti insieme, nell’opera e neldi Pier Paolo. Inizia domani, 27 febbraio, e proseguirà fino al primo marzo la XXIV edizione de I- Nihil Alienum, organizzata dall'associazione Diessee Toscana. L’evento, al quale si sono iscritte 122 scuole di 17 regioni, ma anche classi provenienti dalla Romania, dal Portogallo, dall’Inghilterra e da università anche internazionali, si svolgerà a Palazzo Wanny e avrà come filo conduttore un verso tratto dalla poesia conclusiva di "Teorema": "Io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere". Sarà lo scrittore e docente Alessandro D'Avenia ad aprire i lavori che vedranno la partecipazione anche del professore Ernesto Diaco, responsabiledella Conferenza Episcopale Italiana (Cei), e del sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura ed educazione, monsignor Antonio Spadaro.