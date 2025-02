Reggiotoday.it - Scuola e futuro, a Reggio parte il torur "Generazione Ai"

Leggi su Reggiotoday.it

Il mondo dell'istruzione sta attraversando una rivoluzione tecnologica senza precedenti, e Sied IT, come partner Microsoft, guarda con grande attenzione alle evoluzioni dell'intelligenza artificiale nel settore scolastico. Deldellaitaliana si parlerà in occasione di un.