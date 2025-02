Quotidiano.net - Scoperta a Pompei una nuova sala affrescata dedicata ai misteri dionisiaci

Una "" villa deiemerge dagli scavi didove è venuta alla luce una grandeper banchettida un ciclo di pitture che raccontano l'iniziazione ai. Scavata in queste settimane nell'area centrale di, lariporta questo fregio a dimensioni quasi reali, ovvero una "megalografia", proprio come nella villa deie a più di 100 anni dalla sua, il grande affresco gettaluce suidi Dioniso nel mondo classico. Gli archeologi hanno infatti battezzato la dimora con il fregio "casa del Tiaso", proprio in riferimento al corteo di Dioniso. L'affresco decora questa grandein tutti i tre lati che non si affacciano sul giardino e rappresenta a dimensioni quasi reali il corteo di Dioniso, con le baccanti, danzatrici e cacciatrici e con i giovani satiri dalle orecchie appuntite.