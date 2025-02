Ilrestodelcarlino.it - Scocca l’ora delle risate. Le chiavi a Re Carnevale: sede al foyer del Ventidio

Con la cerimonia di consegna della tradizionale chiave della città da parte del sindaco Marco Fioravanti a Re, interpretato quest’anno da Enrico Petrucci vincitore della Mascherina d’Oro 2024, si è aperta ufficialmente l’edizione 2025 deldi Ascoli. La cerimonia avvenuta all’interno deldel TeatroBasso è stata abbinata ad una ulteriore novità: l’inaugurazione delladell’Associazionedi Ascoli scelta dall’amministrazione comunale proprio all’interno del teatroBasso, in un locale adiacente al. Una saletta accogliente che sarà utilizzata per le riunioni dell’Associazione e come punto di riferimento. La decisione del sindaco Fioravanti è stata proprio mirata al voler concedere per la prima volta un punto di riferimento ufficiale per la manifestazione carnascialesca e, quindi, all’associazione ’Ildi Ascoli’ che si occupa dell’organizzazione.