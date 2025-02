Quifinanza.it - Sciopero treni 8 marzo 2025: orari e cosa sapere

Leggi su Quifinanza.it

Sabato 8il trasporto pubblico si ferma a partire dai. È stato confermato lonazionale del servizio ferroviario, al quale parteciperanno diverse organizzazioni sindacali e lavoratori del comparto.Gli scioperi proclamati sabato 8L’8, diverse organizzazioni sindacali hanno proclamato unogenerale che interesserà vari settori, inclusi i trasporti, con un impatto significativo sui servizi ferroviari. In particolare, i principali sindacati coinvolti sono Slai-Cobas, Cub e Usi-Cit, ognuno con modalità edifferenti.Slai-Cobas per il Sindacato di Classe ha indetto unogenerale che coprirà tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, inclusi i trasporti. Per quanto riguarda il settore ferroviario, lofino alla sera dell’8, con il rischio di disagi e cancellazioni per chi viaggia in treno.