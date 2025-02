Iltempo.it - Sciopero show, l'Anm ingaggia comici e scrittori. Ma è rivolta contro le coccarde

tricolore recapitate sulle scrivanie dei magistrati, il manifesto politico nei verbali delle udienze e la corsa ai testimonial alla Cetto La Qualunque. Sullo sfondo le ultime ore cruciali, con i telefoni roventi per la spasmodica opera di convincimento di quei magistrati che non ne vogliono a che sapere di aderire alla protestala riforma della giustizia. Perché l'obiettivo delle toghe rosse è mettere sotto scacco il governo e l'Anm punta tutto sulla partecipazione allodi domani, tanto che nelle ultime settimane ha messo in atto una serie di escamotage per evitare il flop, tra cui perfino la schedatura dei "buoni" e dei cattivi, nonché la trovata di conteggiare tra i manifestanti anche i giudici che non vogliono perdere la giornata di paga. Flop che intanto è andato in scena anche alla Camera dei deputati, dove le opposizioni - che sostengono le proteste delle toghe rosse - hanno portato la mozione di sfiduciail Guardasigilli Carlo Nordio col pretesto del caso Almasri.