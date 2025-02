Ilfattoquotidiano.it - Sciopero magistrati, De Chiara (Anm): “No a un pm soggetto all’esecutivo, è spaventoso e pericoloso per i cittadini prima che per noi”

“Quello deinon è unocontro il governo o contro qualcosa. È una protesta che serve a difendere un assetto che reputiamo essenziale per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, che sono valori fondamentali non solo per ima anche per la comunità tutta. Riteniamo che scioperare sia certamente una scelta dolorosa, sofferta ma necessaria perché è una riforma che persegue l’obiettivo di realizzare un ridimensionamento indiscriminato della magistratura ordinaria“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 5 Notizie, su Radio Cusano Campus, da Marcello De, giudice in corte d’Appello e vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale dei, sullodei togati contro il ddl costituzionale, protesta a cui aderità anche il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri.