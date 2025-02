Quotidiano.net - Sciopero dei magistrati contro la riforma: difesa della Costituzione in primo piano

Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copiatra le mani spiegheranno ai cittadini le ragioni del loro no allasulla separazione delle carriere che, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all'esameCommissione Affari costituzionali del Senato. Da nord a sud iincroceranno le braccia giovedì per uno"a". Una mobilitazione indetta a dicembre dall'Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si limita a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di "incon la cittadinanza". E alla vigilia delloarriva il monito del presidenteRepubblica Sergio Mattarella che, parlando al Plenum del Csm che ha eletto Pietro Gaeta nuovo PgCassazione, ha invitato il Consiglio superioremagistratura a procedere con celerità nell'assunzione delle sue decisioni e a contribuire "alla serenità" nei rapporti tra le istituzioni.