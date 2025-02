Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami a Kvitfjell: una vittoria e tre podi in superG

La Coppa del Mondo di scientra sempre di più nella fase conclusiva e la lotta alla Sfera di Cristallo al femminile è estremamente combattuta. Il duello è tra Federica Brignone eGut-con la valdostana che è in vantaggio di 190 punti ed è più in forma, ma ancora tutto può succedere, a partire da questo weekend dedicato alla velocità a.Gut-che ha dimostrato negli ultimi due anni in cui si è corso nella località norvegese di avere un certo feeling con questa gara: solitamente non ha grandi misure, lo scorso anno è andata molto bene, nel 2023 è arrivato uno, ma anche due risultati non all’altezza.Lo scorso anno nei dueandò benissimo l’elvetica: unanella prima gara battendo le due austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner rispettivamente di 12 e 13 centesimi.