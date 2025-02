Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Kvitfjell: una vittoria e tanti piazzamenti

Archiviati i Mondiali, la Coppa del Mondo di sciè ripartita la settimana scorsa con le gare femminili a Sestriere e le gare maschili a Crans Montana: si entra nel finale di stagione e quindi la lotta alla Sfera di Cristallo diventa sempre più intensa e accesa.Al femminile è messa molto beneper provare a vincere per la seconda volta in carriera la Coppa del Mondo dopo quella non festeggiata appieno per il Covid nel 2020. A(Norvegia), il bilancio delle gare disputate dalla classe 1990 di La Salle è ottimo: è arrivata soprattutto lalo scorso anno nel superG, dominato in lungo e in largo e chiuso con un vantaggio di 0?61 su Lara Gut-Behrami e 0?79 su Ester Ledecka.Gare che sono state disputate nelle ultime due anni e hanno visto la valdostana piazzarsi positivamente anche in altre occasioni: nel 2023 in superG è arrivato un ottimo quinto posto nella gara vinta da Cornelia Huetter davanti a Elena Curtoni, in discesa sempre due anni fa il settimo posto in una gara che vinse Kajsa Vickhoff Lie davanti a Sofia Goggia.